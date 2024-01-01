DANGNN DAYA COIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.