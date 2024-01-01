DANGNN DAYA COIN | DGC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DANGNN DAYA COIN Hızlı Proje Tanıtımı
DGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.DANGNN DAYA COIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DGC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDGC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDGC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000