Domani Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DOMANI Protocol, herkesin XTF fonları oluşturmasına, basmasına ve kullanmasına izin veren, blok zinciri üzerinde bir dijital varlık yönetimi altyapısıdır. Her XTF fonu, kendi adresi ve sözleşmesi olan bir ERC20 tokenidir ve kullanıcıların diğer herhangi bir token gibi XTF fonunu tutmasına, alım satım yapmasına, transfer etmesine ve kullanmasına olanak tanır. XTF fonları ayrıca hem aşağı (herhangi bir ERC20 gibi, diğer protokoller tarafından herhangi bir DeFi uygulamasının teminatı veya dayanak varlığı olarak kullanılabilirler) hem de yukarı (merkeziyetsiz seçenekler, getiri sağlayan tokenler, likidite havuzları vb. gibi diğer çeşitli ERC20'leri tutabilirler) yönde birleştirilebilir.