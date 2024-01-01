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Dexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.