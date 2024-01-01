DEXE | DEXE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEXE Hızlı Proje Tanıtımı
Dexe.network veya Dexe (Merkeziyetsiz Sosyal Ticaret Platformu) - sanal para birimi tahsisi, otomatik yeniden dengeleme için araçlar içeren ve özel anahtarlar ve API gibi dijital cüzdan ayrıntılarını veya herhangi bir sanal para birimi verisini üçüncü bir tarafa aktarma risklerini ortadan kaldıran ve DeFi çerçevesinde kullanıcılar ve başarılı yatırımcılar arasındaki merkeziyetsiz ara bağlantı eksikliğini gideren, otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla çalışan çevrimiçi, merkeziyetsiz ve otonom bir kripto para birimi varlık portföy ortamıdır.DEXE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEXE Token MEXC'de
MEXC Borsası, DEXE (DEXE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DEXE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DEXE satın almak veya MEXC DEXE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DEXE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DEXE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDEXE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEXE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz98,942,301