DeVerse | DEV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeVerse Hızlı Proje Tanıtımı
Yapay zeka ve oyunun kesişme noktasında yer alan DEV, oyuncu hareketleri ve inovasyon tarafından yönlendirilen sürükleyici bir kripto oyun evreni yaratarak, oyun ekonomisini ve deneyimini yeniden tanımlıyor.DeVerse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEV
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000