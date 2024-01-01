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Yapay zeka ve oyunun kesişme noktasında yer alan DEV, oyuncu hareketleri ve inovasyon tarafından yönlendirilen sürükleyici bir kripto oyun evreni yaratarak, oyun ekonomisini ve deneyimini yeniden tanımlıyor.