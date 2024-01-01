DEUS | DEUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEUS Hızlı Proje Tanıtımı
DEUS Finance, herhangi bir üçüncü tarafın finansal araçlar oluşturmasını sağlayan bir Merkeziyetsiz Finans protokolüdür. Oracle tarafından doğrulanabilen ve izlenebilen herhangi varlık, finansal ürün veya araca entegre edilebilir. DEUS, böylece merkeziyetsiz bir varlık olarak hareket eder.DEUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEUS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEUS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEUS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000