DEUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DEUS Finance, herhangi bir üçüncü tarafın finansal araçlar oluşturmasını sağlayan bir Merkeziyetsiz Finans protokolüdür. Oracle tarafından doğrulanabilen ve izlenebilen herhangi varlık, finansal ürün veya araca entegre edilebilir. DEUS, böylece merkeziyetsiz bir varlık olarak hareket eder.