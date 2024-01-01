Desert Wars NFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Desert Wars gerçekçi bir savaş oyunu projesidir. Çevrimiçi 2 veya daha fazla kişi için odalardan oluşur. Bölgeleri işgal ettikçe puan toplayarak NFT veya DESWAR tokenleri elde edebilirsiniz. Bu tokenleri kullanarak özel oyun içi eşyalar satın alma ve bunları satarak kâr etme imkanınız bulunur.