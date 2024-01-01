Desert Wars NFT | DESWAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Desert Wars NFT Hızlı Proje Tanıtımı
Desert Wars gerçekçi bir savaş oyunu projesidir. Çevrimiçi 2 veya daha fazla kişi için odalardan oluşur. Bölgeleri işgal ettikçe puan toplayarak NFT veya DESWAR tokenleri elde edebilirsiniz. Bu tokenleri kullanarak özel oyun içi eşyalar satın alma ve bunları satarak kâr etme imkanınız bulunur.Desert Wars NFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDESWAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDESWAR
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000