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DERPcoin, blok zinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflığından yararlanırken internet kültürünün en tuhaf ve en saçma yönlerini kutlayan bir kripto para birimidir. DERPcoin'in amacı, yaratıcılığı ve mizahı ödüllendiren topluluk odaklı, merkeziyetsiz bir para birimi yaratmaktır.