Derp Coin | DERP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Derp Coin Hızlı Proje Tanıtımı
DERPcoin, blok zinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflığından yararlanırken internet kültürünün en tuhaf ve en saçma yönlerini kutlayan bir kripto para birimidir. DERPcoin'in amacı, yaratıcılığı ve mizahı ödüllendiren topluluk odaklı, merkeziyetsiz bir para birimi yaratmaktır.Derp Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DERP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDERP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDERP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000