DePIN DAO | DEPINDAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DePIN DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Solana Tabanlı En Büyük Büyük Veri Merkezi'dir. DePIN DAO, farklı kullanıcıların verilerini entegre eder, büyük veri işleme sonrasında kullanıcının davranış alışkanlıklarını ve tüketim haritalarını analiz ederek web2 ve web3 uygulama servis sağlayıcılarına sunar.DePIN DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDEPINDAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEPINDAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000