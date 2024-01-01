DePIN DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Solana Tabanlı En Büyük Büyük Veri Merkezi'dir. DePIN DAO, farklı kullanıcıların verilerini entegre eder, büyük veri işleme sonrasında kullanıcının davranış alışkanlıklarını ve tüketim haritalarını analiz ederek web2 ve web3 uygulama servis sağlayıcılarına sunar.