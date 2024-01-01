Dego Finance | DEGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dego Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Degis, Avalanche üzerine inşa edilmiş hepsi bir arada koruma protokolüdür. Nihai hedef, evrensel bir kripto koruma platformu oluşturmak ve merkeziyetsiz koruma ekosistemini şekillendirmektir. Degis, nlok zinciri altyapılarıyla geleneksel piyasalardaki hantal satın alma sorununu ve karmaşık talepleri çözebilir. Akıllı sözleşmeler yoluyla daha iyi performans gösterebilir.Dego Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEGO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000