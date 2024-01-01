Dego Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Degis, Avalanche üzerine inşa edilmiş hepsi bir arada koruma protokolüdür. Nihai hedef, evrensel bir kripto koruma platformu oluşturmak ve merkeziyetsiz koruma ekosistemini şekillendirmektir. Degis, nlok zinciri altyapılarıyla geleneksel piyasalardaki hantal satın alma sorununu ve karmaşık talepleri çözebilir. Akıllı sözleşmeler yoluyla daha iyi performans gösterebilir.