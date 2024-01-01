DEGENBASE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Degen (DEGENBASE), Farcaster Degen kanalındaki katılımcılar için bir ödül jetonu olarak başladı. Bir meme coin olarak başlayan bu coin şimdi geliştiriciler, kripto içerik üreticileri ve tutkunlarından oluşan önemli bir takipçi kitlesine sahiptir.