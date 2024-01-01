DEGENBASE | DEGENBASE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEGENBASE Hızlı Proje Tanıtımı
Degen (DEGENBASE), Farcaster Degen kanalındaki katılımcılar için bir ödül jetonu olarak başladı. Bir meme coin olarak başlayan bu coin şimdi geliştiriciler, kripto içerik üreticileri ve tutkunlarından oluşan önemli bir takipçi kitlesine sahiptir.DEGENBASE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEGENBASE Token MEXC'de
MEXC Borsası, DEGENBASE (DEGENBASE) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DEGENBASE
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DEGENBASE satın almak veya MEXC DEGENBASE ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DEGENBASE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DEGENBASE vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDEGENBASE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEGENBASE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz36,965,935,954