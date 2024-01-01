DeFrogs | DEFROGS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeFrogs Hızlı Proje Tanıtımı
Ethereum NFT'leri için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlayan deneysel bir token standardı olan ERC404 tarafından etkinleştirilen 10.000 DeFrogs koleksiyonu. İlk ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).DeFrogs geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEFROGS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEFROGS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEFROGS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000