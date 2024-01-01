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Ethereum NFT'leri için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlayan deneysel bir token standardı olan ERC404 tarafından etkinleştirilen 10.000 DeFrogs koleksiyonu. İlk ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).