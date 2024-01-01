DEF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DeFiLin, Web3 kullanıcılarının DeFi'de en çok ihtiyaç duyulan araçlara erişmesini sağlayan bir ekosistemdir. Proje, merkeziyetsiz finansmana köprü kurmayı ve yüksek kaliteli araçlar sunarak piyasaya ve insanlara değer sağlamayı amaçlamaktadır.