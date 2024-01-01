DEF | DEF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEF Hızlı Proje Tanıtımı
DeFiLin, Web3 kullanıcılarının DeFi'de en çok ihtiyaç duyulan araçlara erişmesini sağlayan bir ekosistemdir. Proje, merkeziyetsiz finansmana köprü kurmayı ve yüksek kaliteli araçlar sunarak piyasaya ve insanlara değer sağlamayı amaçlamaktadır.DEF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDEF
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz77,000,000,000