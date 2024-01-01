DeChat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dechat, merkeziyetsiz kullanıcı etkileşimlerine güç veren açık, güvenli bir web3 iletişim protokolüdür. Kullanıcılarınızın uygulamalarınızın içinde ve genelinde sorunsuz bir şekilde sohbet etmesini, dijital varlıkları keşfetmesini ve işlem yapmasını sağlar.