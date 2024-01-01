DeChat | DECHAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeChat Hızlı Proje Tanıtımı
Dechat, merkeziyetsiz kullanıcı etkileşimlerine güç veren açık, güvenli bir web3 iletişim protokolüdür. Kullanıcılarınızın uygulamalarınızın içinde ve genelinde sorunsuz bir şekilde sohbet etmesini, dijital varlıkları keşfetmesini ve işlem yapmasını sağlar.DeChat geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DECHAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDECHAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDECHAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,000,000