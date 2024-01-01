DecenFi | DECENFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DecenFi Hızlı Proje Tanıtımı
DecenFi (DECENFI), merkeziyetsiz finans dünyasına gerçek merkeziyetsizliği getiren, çığır açan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenidir. Güven gerektirmeme, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen DecenFi, aracıları ortadan kaldırırken kullanıcılara finansal egemenlik kazandırmak için tasarlanmıştır.DecenFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDECENFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDECENFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000