DecenFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DecenFi (DECENFI), merkeziyetsiz finans dünyasına gerçek merkeziyetsizliği getiren, çığır açan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenidir. Güven gerektirmeme, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen DecenFi, aracıları ortadan kaldırırken kullanıcılara finansal egemenlik kazandırmak için tasarlanmıştır.