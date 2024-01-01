DEB | DEB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DEB Hızlı Proje Tanıtımı
AndusChain, merkeziyetsizliğin sürdürülebilir olmasını sağlayan halka açık izin gerektirmeyen blok zinciridir. Bilgi işlem gücü veya hisse gücünden bağımsız olarak eşit madencilik fırsatları sağlayan dünyanın ilk 'deb' konsensüs algoritmasına sahiptir. Halka açık izin gerektirmeyen blok zincirleri arasında en yüksek TPS'ye (1.000 TPS) ve çok düşük aktarma ücretine sahiptir. Bu işlevsel avantajlarla Anduschain çeşitli iş alanlarını genişletir.DEB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DEB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDEB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDEB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000