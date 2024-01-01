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AndusChain, merkeziyetsizliğin sürdürülebilir olmasını sağlayan halka açık izin gerektirmeyen blok zinciridir. Bilgi işlem gücü veya hisse gücünden bağımsız olarak eşit madencilik fırsatları sağlayan dünyanın ilk 'deb' konsensüs algoritmasına sahiptir. Halka açık izin gerektirmeyen blok zincirleri arasında en yüksek TPS'ye (1.000 TPS) ve çok düşük aktarma ücretine sahiptir. Bu işlevsel avantajlarla Anduschain çeşitli iş alanlarını genişletir.