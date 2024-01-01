Decred | DCR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Decred Hızlı Proje Tanıtımı
Decred, topluluk temelli bir yönetişim sistemini içeren açık, ilerici ve kendi kendini finanse eden bir platform sistemidir. Özünde, daha sağlam bir fikir birliği kavramı oluşturmak için PoW madencileri ve PoS seçmenleri arasında bir denge kurmayı amaçlayan hibrit bir çalışma kanıtı (PoW/PoS) konsensüs sistemi vardır.Decred geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DCR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDCR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDCR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.9534 USDT
Maksimum Arz21,000,000