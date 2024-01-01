Decred geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Decred, topluluk temelli bir yönetişim sistemini içeren açık, ilerici ve kendi kendini finanse eden bir platform sistemidir. Özünde, daha sağlam bir fikir birliği kavramı oluşturmak için PoW madencileri ve PoS seçmenleri arasında bir denge kurmayı amaçlayan hibrit bir çalışma kanıtı (PoW/PoS) konsensüs sistemi vardır.