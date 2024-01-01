DCP | DCP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DCP Hızlı Proje Tanıtımı
DataChainPro, blok zinciri teknolojisine dayanan merkeziyetsiz büyük veri değeri ekonomik ekosistemidir. Kullanıcılar, veri alıcıları ve veri tedarikçileri arasında bir iletişim birimi olarak, verilerin değerini ölçüyoruz. DCP sayısal platformu, anonim büyük verilere katkıda bulunan kullanıcıları ödüllendirir ve veri alıcılarına daha verimli tüketim çözümleri sunar. Biyolojik zincirin en altındaki sıradan kullanıcıların mevcut durumunu değiştirmeye ve daha adil ve şeffaf bir veri ticareti ortamı yaratmaya kararlıdır.DCP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDCP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDCP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000