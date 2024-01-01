DCP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DataChainPro, blok zinciri teknolojisine dayanan merkeziyetsiz büyük veri değeri ekonomik ekosistemidir. Kullanıcılar, veri alıcıları ve veri tedarikçileri arasında bir iletişim birimi olarak, verilerin değerini ölçüyoruz. DCP sayısal platformu, anonim büyük verilere katkıda bulunan kullanıcıları ödüllendirir ve veri alıcılarına daha verimli tüketim çözümleri sunar. Biyolojik zincirin en altındaki sıradan kullanıcıların mevcut durumunu değiştirmeye ve daha adil ve şeffaf bir veri ticareti ortamı yaratmaya kararlıdır.