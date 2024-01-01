DCM | DCM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DCM Hızlı Proje Tanıtımı
DuckyCity, 2D metaverse'imizde oyunların hafif, kolay ve eğlenceli olduğu eski güzel günlere bir hatırlatma niteliğindedir. Sosyalleşmek, alım satım yapmak, oyun oynamak, stake etmek, NFT basmak ve çok daha fazlası gibi oyun içi DeFi etkinliklerini gerçekleştirmek için bir araya gelebileceğiniz sanal bir evrendir.DCM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DCM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDCM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDCM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,500,000,000