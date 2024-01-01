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DCM | DCM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

DCM Hızlı Proje Tanıtımı

DuckyCity, 2D metaverse'imizde oyunların hafif, kolay ve eğlenceli olduğu eski güzel günlere bir hatırlatma niteliğindedir. Sosyalleşmek, alım satım yapmak, oyun oynamak, stake etmek, NFT basmak ve çok daha fazlası gibi oyun içi DeFi etkinliklerini gerçekleştirmek için bir araya gelebileceğiniz sanal bir evrendir.
DCM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DCM Token MEXC'de

MEXC Borsası, DCM (DCM) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DCM alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DCM satın almak veya MEXC DCM ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DCM tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DCM vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDCM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDCM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,500,000,000
DCM Fiyat HesaplayıcıDCM Satın Alma

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