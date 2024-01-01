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DuckyCity, 2D metaverse'imizde oyunların hafif, kolay ve eğlenceli olduğu eski güzel günlere bir hatırlatma niteliğindedir. Sosyalleşmek, alım satım yapmak, oyun oynamak, stake etmek, NFT basmak ve çok daha fazlası gibi oyun içi DeFi etkinliklerini gerçekleştirmek için bir araya gelebileceğiniz sanal bir evrendir.