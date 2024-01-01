DCI | DCI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DCI Hızlı Proje Tanıtımı
Decentralized Cloud Infrastructure (DCI), Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen ve merkeziyetsiz bir bulut altyapısı sunan çığır açan bir platform olarak öne çıkıyor. DCI, akıllı sözleşmelerin ve blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcıların sunucu alanı, bulut bilişim kaynakları, ağ kapasitesi ve hatta GPU işlem gücü kiralamasının ve paylaşmasının önünü açıyor. Bu yenilikçi platform, tüm sahipler için avantajlı olan sağlam bir deflasyon mekanizması uygulayarak işbirliğine dayalı ve topluluk odaklı bir ekosistemi teşvik etmektedir.DCI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDCI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDCI
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000