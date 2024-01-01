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Decentralized Cloud Infrastructure (DCI), Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen ve merkeziyetsiz bir bulut altyapısı sunan çığır açan bir platform olarak öne çıkıyor. DCI, akıllı sözleşmelerin ve blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcıların sunucu alanı, bulut bilişim kaynakları, ağ kapasitesi ve hatta GPU işlem gücü kiralamasının ve paylaşmasının önünü açıyor. Bu yenilikçi platform, tüm sahipler için avantajlı olan sağlam bir deflasyon mekanizması uygulayarak işbirliğine dayalı ve topluluk odaklı bir ekosistemi teşvik etmektedir.