DBC | DBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DBC Hızlı Proje Tanıtımı
yüksek performanslı GPU hesaplama ağıdır. Amacı, AI+Metaverse çağında dünya çapında en yaygın kullanılan GPU bilgi işlem altyapısı olmaktır.DBC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DBC Token MEXC'de
MEXC Borsası, DBC (DBC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DBC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DBC satın almak veya MEXC DBC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DBC tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DBC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDBC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000