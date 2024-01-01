DAVINCI | DAVINCI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DAVINCI Hızlı Proje Tanıtımı
DaVinciGraph, Hedera deneyimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için bir dizi özel hizmet sunan, Hedera Ağındaki önde gelen token yönetim paketi olarak öne çıkmaktadır. Paketimiz, tümü Hedera ağındaki girişimleri güçlendirmek için tasarlanmış Zincir Üstü Token yönetimi, Token/LP Locker, Token Burner, DaVinciPics, Token Launchpad ve Airdrop Sistemini içerir.DAVINCI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DAVINCI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDAVINCI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDAVINCI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000