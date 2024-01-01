DAT | DAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DAT Hızlı Proje Tanıtımı
DemonWar 3v3 ücretsiz rekabetçi bir MOBA oyunudur. Oyunda savaşmak için iki kampa bölünmüş 6 oyuncu var. Düşman kristalini yok eden ilk kamp kazanır.DAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DAT Token MEXC'de
MEXC Borsası, DAT (DAT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DAT
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DAT satın almak veya MEXC DAT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DAT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DAT vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDAT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000