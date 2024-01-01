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DAO Maker, kitleler için risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlayan ve token haline getirilmiş girişimler için ölçeklenebilir teknik ve finansal destek sağlayan bir platformdur. Orijinal risk sermayesi fonu 2017'de tasarlandı. O zamandan beri, birçok perakende yatırımcının ve bireyin risk sermayesi dünyasında aktif olmasını sağlayan düşük cirolu bir çerçeve oluşturdu ve büyüdü. DAO Maker aracılığıyla sermaye artırırken, her iki taraf da - yatırımcılar ve yeni başlayanlar önemli ölçüde daha az risklidir.