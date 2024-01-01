DAO | DAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DAO Hızlı Proje Tanıtımı
DAO Maker, kitleler için risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlayan ve token haline getirilmiş girişimler için ölçeklenebilir teknik ve finansal destek sağlayan bir platformdur. Orijinal risk sermayesi fonu 2017'de tasarlandı. O zamandan beri, birçok perakende yatırımcının ve bireyin risk sermayesi dünyasında aktif olmasını sağlayan düşük cirolu bir çerçeve oluşturdu ve büyüdü. DAO Maker aracılığıyla sermaye artırırken, her iki taraf da - yatırımcılar ve yeni başlayanlar önemli ölçüde daha az risklidir.DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DAO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz312,000,000