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Nisan 2023'te Cebelitarık merkezli bir ekip tarafından piyasaya sürülen Damex, dijital varlık finansmanı uygulama deneyimini hibrit hareket et-kazan ve harca-kazan modeliyle oyunlaştırmaktadır.