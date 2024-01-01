Damex Token | DAMEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Damex Token Hızlı Proje Tanıtımı
Nisan 2023'te Cebelitarık merkezli bir ekip tarafından piyasaya sürülen Damex, dijital varlık finansmanı uygulama deneyimini hibrit hareket et-kazan ve harca-kazan modeliyle oyunlaştırmaktadır.Damex Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DAMEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDAMEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAMEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz370,000,000