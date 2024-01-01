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Dai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.