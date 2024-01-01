Dai | DAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dai Hızlı Proje Tanıtımı
Dai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.Dai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DAI Token MEXC'de
MEXC Borsası, Dai (DAI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DAI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Dai satın almak veya MEXC DAI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Dai tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DAI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1 USDT
Maksimum Arz