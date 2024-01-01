Cyclefi Protocol | CYF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cyclefi Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Cyclefi Protocol, EVM uyumlu blok zinciri ağları üzerinde sürekli varlık alım satımı için özel olarak tasarlanmış, değiştirilemez ve yükseltilemez akıllı sözleşmelerden oluşan güçlü bir takımın bir parçasıdır.Cyclefi Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CYF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCYF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCYF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000