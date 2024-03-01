CYBONK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CYBONK biyolojik bir organizma ve makinenin birleşiminden oluşan bir melezdir. Vücudu yapay bileşenlerle kalıcı olarak güçlendirilmiş son derece gelişmiş bir köpektir. Sibernetik bir organizma, teknik olarak geliştirilmiş biyolojik bir varlık, kripto evreninde dengeyi korumak için meme köpek ittifakı için savaşıyor, tuhaf görünümlü kurbağalara ve diğerlerine karşı savaşıyor, tek gerçek meme tokenleri olduklarını ispat etmektir. Yapay zeka, likit staking, Oyna Kazan oyunu, NFT'ler ve daha fazlası gibi birçok yardımcı programla CYBONK, yakında kripto para birimlerindeki en iyi oyuncular arasında bir yer edinecek.