CyberVein | CVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CyberVein Hızlı Proje Tanıtımı
CyberVein, Singapur CV Teknoloji Vakfı tarafından 2017 yılında kurulmuş ve küresel akıllı şehir operasyon merkezini küresel akıllı şehirlerin inşasını ve geliştirilmesini yürütmek üzere yetkilendirmekle görevlendirilmiştir. İniş endüstrileri, uygulamaları ve ürünleri olan bir proje olarak CyberVein, yeni oluşturulan DAVE akıllı şehir çözümü aracılığıyla küresel işletmelere özelleştirilmiş akıllı şehir hizmetleri sağlar. Pratik bir token olarak CVT, CyberVein ağında ve akıllı şehir ekosisteminde katı bir ödeme yöntemi ve dolaşım aracı olarak kullanılmaktadır.DAVE Alliance ve CROSS'un büyük veri hizmetlerinde ödeme aracıdır.Temel kullanım senaryoları depolama ödemesi ve pratik uygulama değeri ve güçlü likidite ile bilgi işlem gücü ödemesi ve büyük veri hizmeti ödemesi.CyberVein geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0776 USDT
Maksimum Arz2,147,483,648