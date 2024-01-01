CyberVein geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CyberVein, Singapur CV Teknoloji Vakfı tarafından 2017 yılında kurulmuş ve küresel akıllı şehir operasyon merkezini küresel akıllı şehirlerin inşasını ve geliştirilmesini yürütmek üzere yetkilendirmekle görevlendirilmiştir. İniş endüstrileri, uygulamaları ve ürünleri olan bir proje olarak CyberVein, yeni oluşturulan DAVE akıllı şehir çözümü aracılığıyla küresel işletmelere özelleştirilmiş akıllı şehir hizmetleri sağlar. Pratik bir token olarak CVT, CyberVein ağında ve akıllı şehir ekosisteminde katı bir ödeme yöntemi ve dolaşım aracı olarak kullanılmaktadır.DAVE Alliance ve CROSS'un büyük veri hizmetlerinde ödeme aracıdır.Temel kullanım senaryoları depolama ödemesi ve pratik uygulama değeri ve güçlü likidite ile bilgi işlem gücü ödemesi ve büyük veri hizmeti ödemesi.