CVNT Token | CVNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CVNT Token Hızlı Proje Tanıtımı
Merging blockchain technology and P2P (peer-to-peer) distributed service, CVN is the next generation content distribution platform, creating a highly autonomous community, optimizing on traditional content distribution, transfer, filter and review processes, a platform where good content can be immediately and widely shared while spam is held at bay.CVNT Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CVNT Token MEXC'de
MEXC Borsası, CVNT Token (CVNT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CVNT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CVNT Token satın almak veya MEXC CVNT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CVNT Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CVNT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCVNT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı人人影視
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2018-12-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000