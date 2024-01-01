CVN | CVN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CVN Hızlı Proje Tanıtımı
İnsanlık için önde gelen Katman 2 zincirini kurma fırsatını yakalayan Conscious Network, eşitlikçi fırsatların temel taşı olan en büyük web3 platformu olmaya hazırlanıyor.CVN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CVN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCVN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCVN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000