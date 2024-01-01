CVN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

İnsanlık için önde gelen Katman 2 zincirini kurma fırsatını yakalayan Conscious Network, eşitlikçi fırsatların temel taşı olan en büyük web3 platformu olmaya hazırlanıyor.