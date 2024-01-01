CVIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CVIP, finans, oyun ve İlk Likidite Teklifi (ILO) ve İlk Merkeziyetsiz Borsa Teklifi (IDO) gibi proje satışları dahil olmak üzere birden fazla dApp sunuyor.