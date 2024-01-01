CVIP | CVIP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CVIP Hızlı Proje Tanıtımı
CVIP, finans, oyun ve İlk Likidite Teklifi (ILO) ve İlk Merkeziyetsiz Borsa Teklifi (IDO) gibi proje satışları dahil olmak üzere birden fazla dApp sunuyor.CVIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CVIP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCVIP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCVIP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz60,000,000