Custodiy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CustoDIY, Akıllı Sözleşmelerin oluşturulması için bir platformdur. Websitesi WEB3 doğrudan BNBChain ile entegre edilmiştir. Birden fazla zincirde sözleşme açmak için WebApp: ETH ve BINANCE kullanılır. Stabil coinlerin kullanılması, sözleşmenin sahip olduğu değerin istikrarını garanti eder. Custodiy, USDT, USDC, PAX, BUSD gibi stabil coinleri kullanır.