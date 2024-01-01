Custodiy | CTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Custodiy Hızlı Proje Tanıtımı
CustoDIY, Akıllı Sözleşmelerin oluşturulması için bir platformdur. Websitesi WEB3 doğrudan BNBChain ile entegre edilmiştir. Birden fazla zincirde sözleşme açmak için WebApp: ETH ve BINANCE kullanılır. Stabil coinlerin kullanılması, sözleşmenin sahip olduğu değerin istikrarını garanti eder. Custodiy, USDT, USDC, PAX, BUSD gibi stabil coinleri kullanır.Custodiy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCTY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCTY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000