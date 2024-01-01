Chief Troll Grok | CTG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Chief Troll Grok Hızlı Proje Tanıtımı
Mizahın kripto para inovasyonuyla buluştuğu Chief Troll Grok dünyasına hoş geldiniz. Chief Troll Grok ($CTG) bir coinden çok daha fazlasıdır; memeler, haylazlıklar ve biraz da yıkıcılıkla beslenen canlı bir ekosistemdir. Efsanevi Elon Musk'tan ve onun eğlenceli kaos tutkusundan ilham alan Chief Troll Grok, dijital para ortamına kahkaha ve öngörülemezlik aşılayarak devrim yaratmayı amaçlıyor.Chief Troll Grok geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCTG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCTG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000