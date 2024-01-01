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Mizahın kripto para inovasyonuyla buluştuğu Chief Troll Grok dünyasına hoş geldiniz. Chief Troll Grok ($CTG) bir coinden çok daha fazlasıdır; memeler, haylazlıklar ve biraz da yıkıcılıkla beslenen canlı bir ekosistemdir. Efsanevi Elon Musk'tan ve onun eğlenceli kaos tutkusundan ilham alan Chief Troll Grok, dijital para ortamına kahkaha ve öngörülemezlik aşılayarak devrim yaratmayı amaçlıyor.