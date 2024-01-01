Cojam | Ct Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cojam Hızlı Proje Tanıtımı
Challenge.GG, heyecan verici oyun dünyasının blok zinciri ve Web3 teknolojilerinin dönüştürücü gücüyle buluştuğu çığır açan bir platformdur. Bu, sadece bir oyun platformu değil, aynı zamanda oyun tutkusunun bir mesleğe dönüştüğü kapsamlı bir ekosistem olan Challenge.GG'nin vizyonunu ve yenilikçi özelliklerini ortaya koymaktadır. Burada, her oyuncunun başarılı olabileceği merkeziyetsiz, güvenli ve dinamik bir ortam sunarak rekabetçi oyunları yeniden tanımlıyoruz.Cojam geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000