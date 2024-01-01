ChainSwap | CSWAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ChainSwap Hızlı Proje Tanıtımı
ChainSwap, blok zincirleri arasındaki boşluğu dolduran ve daha birlikte çalışılabilir bir geleceği güçlendiren devrim niteliğinde bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu, yenilikçi ve öncü bir katman 5 güvenlik çapraz zinciri swap protokolüne öncülük ederek başarıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, rakipsiz bir güvenlik ve merkeziyetsizlik seviyesine sahiptir.ChainSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCSWAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCSWAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000