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ChainSwap, blok zincirleri arasındaki boşluğu dolduran ve daha birlikte çalışılabilir bir geleceği güçlendiren devrim niteliğinde bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu, yenilikçi ve öncü bir katman 5 güvenlik çapraz zinciri swap protokolüne öncülük ederek başarıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, rakipsiz bir güvenlik ve merkeziyetsizlik seviyesine sahiptir.