Carbon Browser | CSIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Carbon Browser Hızlı Proje Tanıtımı
Carbon X Labs tarafından geliştirilen Carbon, özel bir Chromium web tarayıcısı çatalına ve güçlü Blink motoruna dayanan ücretsiz ve açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır. Carbon, çevrimiçi reklamları ve websitesi izleyicilerini varsayılan olarak otomatik bir şekilde engelleyen gizlilik odaklı bir tarayıcıdır. Carbon tarayıcısı, Android cihazlarda hızlı, özel ve güvenli bir web tarayıcısıdır ve yakında iOS, Mac OS ve PC için de kullanıma sunulacaktır.Carbon Browser geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCSIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCSIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000