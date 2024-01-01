Curve DAO Token | CRV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Curve DAO Token Hızlı Proje Tanıtımı
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.Curve DAO Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCRV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,303,030,299