CRTS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CRATOS, bugüne kadar toplam 350.000 indirmesi olan ve 150.000'den fazla kullanıcıyı güvence altına alan gerçek zamanlı oylama platformu CRATOS'un V2E (Kazanmak için Oy Kullan) tokenidir. Kullanıcılar, uygulamadaki etkinliklerinden ödül olarak token kazanabilecektir. Oylama sonucu, coğrafi verilerle birlikte anında görüntülenecek ve blok zincire kaydedilecektir.