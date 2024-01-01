CRTS | CRTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRTS Hızlı Proje Tanıtımı
CRATOS, bugüne kadar toplam 350.000 indirmesi olan ve 150.000'den fazla kullanıcıyı güvence altına alan gerçek zamanlı oylama platformu CRATOS'un V2E (Kazanmak için Oy Kullan) tokenidir. Kullanıcılar, uygulamadaki etkinliklerinden ödül olarak token kazanabilecektir. Oylama sonucu, coğrafi verilerle birlikte anında görüntülenecek ve blok zincire kaydedilecektir.CRTS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRTS Token MEXC'de
MEXC Borsası, CRTS (CRTS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRTS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CRTS satın almak veya MEXC CRTS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CRTS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRTS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRTS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000