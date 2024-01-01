Cantina Royale geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cantina Royale, hem tek oyunculu hem de yoğun çevrimiçi çok oyunculu savaşları içeren, yukarıdan aşağıya bir taktik arcade shooter oyunudur. Tamamen modellenmiş benzersiz karakterler ve NFT ile birlikte çalışabilirliği ile piyasadaki ilk Oyna - Kazan ve Oynaması Ücretsiz Metaverse oyunudur. $CRT tokeni, Elrond blok zincirindeki 1 numaralı çok oyunculu taktik nişancı oyunu Cantina Royale'in oyun içi ekonomisine güç katar - karakter yükseltmeleri, gelecekteki NFT işe alımları ve oyun içi varlıkların ve ödüllerin kilidinin açılması gibi önemli ekonomik faydalar sağlar.