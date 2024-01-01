mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Cantina Royale | CRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Cantina Royale Hızlı Proje Tanıtımı

Cantina Royale, hem tek oyunculu hem de yoğun çevrimiçi çok oyunculu savaşları içeren, yukarıdan aşağıya bir taktik arcade shooter oyunudur. Tamamen modellenmiş benzersiz karakterler ve NFT ile birlikte çalışabilirliği ile piyasadaki ilk Oyna - Kazan ve Oynaması Ücretsiz Metaverse oyunudur. $CRT tokeni, Elrond blok zincirindeki 1 numaralı çok oyunculu taktik nişancı oyunu Cantina Royale'in oyun içi ekonomisine güç katar - karakter yükseltmeleri, gelecekteki NFT işe alımları ve oyun içi varlıkların ve ödüllerin kilidinin açılması gibi önemli ekonomik faydalar sağlar.
Cantina Royale geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CRT Token MEXC'de

MEXC Borsası, Cantina Royale (CRT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Cantina Royale satın almak veya MEXC CRT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Cantina Royale tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
CRT Fiyat HesaplayıcıCantina Royale Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM