Cantina Royale | CRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cantina Royale Hızlı Proje Tanıtımı
Cantina Royale, hem tek oyunculu hem de yoğun çevrimiçi çok oyunculu savaşları içeren, yukarıdan aşağıya bir taktik arcade shooter oyunudur. Tamamen modellenmiş benzersiz karakterler ve NFT ile birlikte çalışabilirliği ile piyasadaki ilk Oyna - Kazan ve Oynaması Ücretsiz Metaverse oyunudur.
$CRT tokeni, Elrond blok zincirindeki 1 numaralı çok oyunculu taktik nişancı oyunu Cantina Royale'in oyun içi ekonomisine güç katar - karakter yükseltmeleri, gelecekteki NFT işe alımları ve oyun içi varlıkların ve ödüllerin kilidinin açılması gibi önemli ekonomik faydalar sağlar.Cantina Royale geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000