CROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

Crown by Third Time geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MEXC Borsası, Crown by Third Time (CROWN2) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır!