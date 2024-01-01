CROWN | CROWN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CROWN Hızlı Proje Tanıtımı
CROWN, işi geliştirmek, CROWN Token sahiplerine ve topluluğa ek değer yaratmak için geleneksel fikri mülkiyetleri (IP'ler) blockchain teknolojisiyle birleştiren ilk küresel eğlence tokenidir. Token sahiplerimiz, ekosistemlerimizden ödüller, avantajlar ve ayrıcalıklar alırken, hızla büyüyen fikri mülkiyet sektörleri, NFT'ler ve Metaverse'lere maruz kalacaklardır. Milyonlarca dolarlık üretim şirketler, yıllarca fikri mülkiyet haklarına sahip bir birikim ve sektörün en iyileriyle derin ortaklıklar tarafından destekleniyoruz. Fikri mülkiyetin gücüne inanıyoruz. Bir hikayedeki IP'ler, oyun, çizgi roman, roman, ticari ürün, dizi, film ve NFT'ler gibi hızla büyüyen diğer sektörlere genişletilebilir.CROWN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCROWN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCROWN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz140,000,000