CRK | CRK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRK Hızlı Proje Tanıtımı
CapitalRock, yenilikçi bir varlık yönetim tokeni olarak çeşitli sektörleri kapsayan 400 şirket arasında kullanıcı fonlarını stratejik olarak tahsis ederek sağlam bir yatırım ekosistemi oluşturmayı öngörmektedir. Öncelikli olarak dinamik teknoloji sektörüne odaklanan CapitalRock, hem yatırımcıları hem de kullanıcıları güçlendiren ölçeklenebilir bir piyasayı teşvik etmenin yanında, kapsamlı bir yatırım yaklaşımının yardımıyla çeşitli sektörler arasında çeşitlilik sağlarken sürekli gelişen teknoloji dünyasındaki fırsatlardan yararlanmayı amaçlamaktadır.CRK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCRK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCRK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000