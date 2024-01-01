CRF | CRF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRF Hızlı Proje Tanıtımı
Crafting Finance is a synthetic asset issuance protocol and decentralized contract trading exchange based on the NEAR chain.
The synthetic assets issued by the entire system are produced by users staking certain collateral. The initial collateral includes CRF, DAI， USDT， NEAR, AURORA, BTC, and ETH, and the collateral rate depends on the variation of the collateral itself.
The main functional modules of the entire system are Forge and Kingsman. Forge is where all synthetic assets are minted. Kingsman is the decentralized contract exchange using sharing debt pool trading mode. Other important modules of the system include collateral pools, fee pool, interest pool, and oracles.CRF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCRF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000