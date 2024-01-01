CREO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Creo Engine, Steam mağazasının oyun kütüphanesini dağıtma yöntemine benzer şekilde, dünya çapındaki oyun geliştiricilerine oyunlarını piyasaya sürmelerine adanmış oyun blok zinciri platformudur, biz platforma 'Creoverse' adını verdik. Creo Engine, Creoverse'ün yanı sıra oyuncularına en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlayan oyun geliştiricisi olarak da hizmet verir, oyunlar şirket içi stüdyomuz 'Nomina Games' aracılığıyla geliştirilmektedir. Creo Engine Ekosistemi altındaki tüm oyunlar, Değiştirilebilir Varlıklar özelliği aracılığıyla birbirine bağlanır. Platform, geliştiricilerin oyunlarını platformumuza dahil etmeden kullanmaları için kendine özgü geliştirme araçlarına sahiptir. Creo Engine ayrıca her seviyedeki oyuncuya pazar ve burs programı oluşturur."