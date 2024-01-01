CREO | CREO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CREO Hızlı Proje Tanıtımı
"Creo Engine, Steam mağazasının oyun kütüphanesini dağıtma yöntemine benzer şekilde, dünya çapındaki oyun geliştiricilerine oyunlarını piyasaya sürmelerine adanmış oyun blok zinciri platformudur, biz platforma 'Creoverse' adını verdik. Creo Engine, Creoverse'ün yanı sıra oyuncularına en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlayan oyun geliştiricisi olarak da hizmet verir, oyunlar şirket içi stüdyomuz 'Nomina Games' aracılığıyla geliştirilmektedir.
Creo Engine Ekosistemi altındaki tüm oyunlar, Değiştirilebilir Varlıklar özelliği aracılığıyla birbirine bağlanır. Platform, geliştiricilerin oyunlarını platformumuza dahil etmeden kullanmaları için kendine özgü geliştirme araçlarına sahiptir. Creo Engine ayrıca her seviyedeki oyuncuya pazar ve burs programı oluşturur."CREO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCREO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCREO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000