Carry | CRE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Carry Hızlı Proje Tanıtımı
Carry, Web3 projesinin daha fazla kullanıcı edinmesine yardımcı olan ve aynı zamanda kullanıcıların görevleri tamamlayarak daha fazla ödül almalarına yardımcı olan bir Web3 yerel reklamcılık platformudur. Kullanıcıları ve projeleri birbirine bağlayan bir köprü olan Carry, yalnızca bir görev bırakma aracı değil, aynı zamanda Web2 kullanımları da dahil olmak üzere tüm web üzerinden kullanıcıların Web3 dünyasına girmeleri için bir trafik girişidir: Kullanıcılar platformdan farklı proje etkinliklerini öğrenmeye başlar ve farklı etkileşimli davranışların kaydını bırakır.Carry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRE Token MEXC'de
MEXC Borsası, Carry (CRE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Carry satın almak veya MEXC CRE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Carry tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000