Carry geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Carry, Web3 projesinin daha fazla kullanıcı edinmesine yardımcı olan ve aynı zamanda kullanıcıların görevleri tamamlayarak daha fazla ödül almalarına yardımcı olan bir Web3 yerel reklamcılık platformudur. Kullanıcıları ve projeleri birbirine bağlayan bir köprü olan Carry, yalnızca bir görev bırakma aracı değil, aynı zamanda Web2 kullanımları da dahil olmak üzere tüm web üzerinden kullanıcıların Web3 dünyasına girmeleri için bir trafik girişidir: Kullanıcılar platformdan farklı proje etkinliklerini öğrenmeye başlar ve farklı etkileşimli davranışların kaydını bırakır.