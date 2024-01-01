CRCD | CRCD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRCD Hızlı Proje Tanıtımı
Cocodile'de sadece bir kripto para birimi yaratmıyoruz; bir harekete öncülük ediyoruz. Doğanın en dayanıklı canlılarından biri olan timsahların esnekliği ve uyum yeteneğinden esinlenerek, aynı özellikleri finans dünyasına taşımak için Cocodile'ı başlattık. Vizyoner geliştiriciler, finans teknolojisi uzmanları ve tutkulu blok zinciri savunucularından oluşan ekibimiz, tıpkı adaşımız kadar sağlam ve dayanıklı bir sistem inşa etmeye inanıyor.CRCD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRCD Token MEXC'de
MEXC Borsası, CRCD (CRCD) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRCD
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CRCD satın almak veya MEXC CRCD ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CRCD tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRCD vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,01 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRCD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCRCD
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz89,000,000,000