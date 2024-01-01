CRCD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cocodile'de sadece bir kripto para birimi yaratmıyoruz; bir harekete öncülük ediyoruz. Doğanın en dayanıklı canlılarından biri olan timsahların esnekliği ve uyum yeteneğinden esinlenerek, aynı özellikleri finans dünyasına taşımak için Cocodile'ı başlattık. Vizyoner geliştiriciler, finans teknolojisi uzmanları ve tutkulu blok zinciri savunucularından oluşan ekibimiz, tıpkı adaşımız kadar sağlam ve dayanıklı bir sistem inşa etmeye inanıyor.