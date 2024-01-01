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CrazyPepe coin, bir işlem aracından çok daha fazlasıdır. İnternet kültürünün özgür ruhunun ve sürekli yenilik yapma cesaretinin bir sembolüdür. Her bir CrazyPepe coin, tabandan gelen internet sanatının izlerini taşır ve kendine özgü tasarımı her sahibine neşe ve benzersizlik hissi verir.