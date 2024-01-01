CRAZYPEPE | CRAZYPEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRAZYPEPE Hızlı Proje Tanıtımı
CrazyPepe coin, bir işlem aracından çok daha fazlasıdır. İnternet kültürünün özgür ruhunun ve sürekli yenilik yapma cesaretinin bir sembolüdür. Her bir CrazyPepe coin, tabandan gelen internet sanatının izlerini taşır ve kendine özgü tasarımı her sahibine neşe ve benzersizlik hissi verir.CRAZYPEPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRAZYPEPE Token MEXC'de
MEXC Borsası, CRAZYPEPE (CRAZYPEPE) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CRAZYPEPE
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CRAZYPEPE satın almak veya MEXC CRAZYPEPE ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CRAZYPEPE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CRAZYPEPE vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,01 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCRAZYPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRAZYPEPE
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,069,000,000