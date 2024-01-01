CRAZYBUNNY | CRAZYBUNNY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRAZYBUNNY Hızlı Proje Tanıtımı
Crazy Bunny token, yalnızca kripto para topluluğunun eğlenmesi için değil, aynı zamanda hayırsever bir misyonla yaratılmış bir meme tokendir. Bu tokenin temel amacı, ihtiyaç sahibi hayvanları korumaya ve onlara yardım etmeye adanmış barınaklara ve diğer hayır kurumlarına destek de dahil olmak üzere dünya çapında hayvanlara yardım sağlamaktır. Crazy Bunny, kripto paranın gücünü kullanarak hayvanların korunması gibi önemli bir konuya dikkat ve kaynak çekmeyi amaçlamakta ve topluluk üyelerine ek sosyal değeri olan bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Bu yaklaşım yalnızca tokenin büyümesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya genelindeki hayvanların refahı üzerinde gerçek bir etki yaratmaktadır.CRAZYBUNNY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CRAZYBUNNY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCRAZYBUNNY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCRAZYBUNNY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000