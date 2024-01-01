Crypto Rangers | CR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Crypto Rangers Hızlı Proje Tanıtımı
Crypto Rangers sadece bir meme tokeni değil, bir harekettir. Kripto topluluğunun yaratıcı ruhundan doğmuştur ve dijital finans dünyasını korumayı amaçlar.Crypto Rangers geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,045,311,447