Covalent | CQT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Covalent Hızlı Proje Tanıtımı
Covalent, yüz milyarlarca blok zinciri veri noktasından anlam çıkarmak amacıyla büyük veri teknolojisini kullanan bir hizmettir. Zincirin tamamındaki her veri noktasını açığa çıkaran eşsiz çok zincirli uygulama programlama arayüzü (API) olduğu ifade edilmektedir.Covalent geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCQT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCQT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000