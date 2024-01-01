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Covalent, yüz milyarlarca blok zinciri veri noktasından anlam çıkarmak amacıyla büyük veri teknolojisini kullanan bir hizmettir. Zincirin tamamındaki her veri noktasını açığa çıkaran eşsiz çok zincirli uygulama programlama arayüzü (API) olduğu ifade edilmektedir.